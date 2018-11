Die Flaute an den Aktienmärkten hat auch bei Knorr-Bremse Spuren hinterlassen. Im Sog des Marktes geriet die Aktie des Börsenneulings unter Druck und erreichte am Dienstag neue Tiefs. Der Absturz ist angesichts der kurzen Börsenhistorie noch nicht dramatisch, aber der Kurs liegt um rund fünf Prozent unter dem Ausgabepreis. Nun nehmen große Investmenthäuser die Bewertung der Papiere auf.

So hat die UBS am Mittwoch eine Studie vorgelegt und stuft die Aktie als Kauf ein. Das Kursziel von 93 Euro bietet fast 20 Prozent Potenzial. Analyst Markus Mittermaier hebt in der Studie auf die besonderen Qualitäten des Unternehmens ab. In den zentralen Geschäftsbereichen Systeme für Schienenfahrzeuge und für Nutzfahrzeuge profitiere der Zulieferer von seiner soliden Stellung in Märkten mit nahezu duopolistischen Strukturen, die noch dazu durch hohe Eintrittsbarrieren geschützt seien. Hinzu komme die große Bedeutung des Wartungsgeschäfts, das für defensive Qualitäten sorge.

Seine positive Einschätzung begründet der Analyst mit der Stärke des Bereichs Schienenfahrzeuge. Dank des China-Geschäfts sollte es Knorr-Bremse gelingen, in den Jahren 2017 bis 2021 um 6,7 Prozent im Jahr zu wachsen. Das wäre mehr als die vom Unternehmen avisierten fünf bis sechs Prozent. Die Marge auf den operativen Gewinn dürfte im selben Zeitraum um 220 Basispunkte steigen, und damit ebenfalls mehr als die 150 Basispunkte des Unternehmensausblicks.

Der Bereich Nutzfahrzeuge ist nach Ansicht von Mittermaier die Wachstumsbremse. Während die Schienenfahrzeuge den Takt vorgeben, rechnet der Analyst in diesem Segment nur mit einem Umsatzwachstum von drei Prozent jährlich. Die Margen dürfte sogar um 15 Basispunkte sinken.

Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./mif/bek/jha/

Analysierendes Institut UBS.

Datum der Analyse: 21.11.2018

ISIN DE000KBX1006

AXC0077 2018-11-21/09:42