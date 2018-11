Der neue BASF-Chef Martin Brudermüller hat am Dienstagseine neue Strategie vorgestellt. Um das Wachstum zu forcieren, will Brudermüller das wichtige China-Geschäft weiter ausbauen. Mit einem Anteil von 40 % am Weltmarkt seiChina der weltweit größte Chemiemarkt. Bis 2030 wird der Anteil Chinas auf knapp 50 Prozent wachsen und wir wollen daran partizipieren, erklärte Brudermüller. Dafür will er die Kosten drücken und den DAX-Konzern noch stärker auf die Kunden ausrichten. Ab Ende 2021 soll der Sparkurs einen positiven Ergebnisbeitrag von 2 Mrd. € pro Jahr erbringen. Wir bleiben dabei: Dicke Jumbos sind zu unbeweglich, um den Herausforderungen der neuen Märkte zu genügen. Auf die Kunst der Selektion kommt es an.



