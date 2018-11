Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Covestro nach einer Gewinnwarnung von 120 auf 78 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine solche Warnung nur wenige Wochen nach den Zahlen zum dritten Quartal sei eindeutig enttäuschend, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie belege aber einmal mehr das schwache Geschäftsumfeld. Der Markt preise nun wegen der Handelsstreitigkeiten und konjunktureller Sorgen in verschiedenen Regionen größere Risiken ein./bek/ag

Datum der Analyse: 20.11.2018

ISIN DE0006062144

AXC0085 2018-11-21/09:58