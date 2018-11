Der Kryptowährungsmarkt steht nach einer düsteren Performance in der vergangenen Woche erneut unter Druck, da die meisten wichtigen digitalen Währungen am Montag stark gesunken sind. Mit Ausnahme der an den US-Dollar gebundenen Währungen befinden sich heute alle 50 wichtigsten Kryptowährungen in den roten Zahlen. Die führende Kryptowährung Bitcoin (BTC-USD) bildet dabei keine Ausnahme. Bitcoins Token-Preis sank zum ersten Mal seit über einem Jahr unter 5.000 US-Dollar und hat inzwischen fast 75 % seines Wertes vom Höchststand von fast 20.000 US-Dollar Ende 2017 verloren. Warum entwickelt sich der Kryptowährungsmarkt denn so schlecht? Die aktuellen Kryptowährungskurse Bevor wir auf die möglichen Gründe ...

