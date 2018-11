Die Commerzbank hat die Einstufung für BASF nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Mit den Aussagen auf der Veranstaltung verbessere sich die Berechenbarkeit der Geschäftsergebnisse, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das kommende Jahr dürfte alles in allem aber eine Herausforderung für den Chemiekonzern werden. Der Tenor bei den künftigen Dividenden sei etwas optimistischer als zuvor./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-21/10:05

ISIN: DE000BASF111