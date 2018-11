Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Finanzmärkten ist hoch und mit ihr das Interesse an scheinbar sicheren Bundesanleihen, so die Analysten der Helaba.Daran werde sich heute vermutlich wenig ändern, denn Sorgen um Italien würden nicht abreißen. Auch das Thema "Brexit" sorge für ein hohes Schlagzeilenrisiko. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe den Widerstandsbereich 160,90/160,00 ins Visier genommen. Die Analysten würden einen nachhaltigen Anstieg darüber und einen Test des Kontrakthochs bei 161,33 weiterhin für möglich halten. Erste Unterstützungen würden die Analysten bei 160,24 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 160,30 und 161,33. ...

