Der Euro hat am Mittwoch zugelegt und ist wieder über 1,14 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1404 Dollar. In der Nacht hat sie noch bei 1,1365 Dollar gelegen. Auch zum Schweizer Franken konnte der Euro zulegen und notiert am Vormittag auf 1,1336. Der Dollar verlor derweil etwas zum Franken ...

