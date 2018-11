Die Deutsche Bank hat BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Er begrüße den zunehmenden Fokus des Chemiekonzerns auf ein umweltfreundliches, organisches Wachstum, auch wenn die neuen Finanzziele für die kommenden Jahre wenig berauschend seien, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vielleicht seien diese in einem schwachen Umfeld aber auch nur realistisch. Positiv wertet Jones die Schaffung von zwei neuen Unternehmenssparten im Rahmen des Konzernumbaus. Die Aktie sieht er weiterhin als klar werthaltig an./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-11-21/10:27

ISIN: DE000BASF111