Der Ministerrat hat den Entwurf des Landesenergieministeriums verabschiedet. Photovoltaik-Anlagen mit maximal 50 Megawatt dürfen somit jährlich 2019 bis 2021 auf ertragsschwachem und artenarmem Grünland gebaut werden.Das Kabinett in Mainz hat am Dienstag die neue Verordnung verabschiedet, mit der Rheinland-Pfalz künftig ertragsarme Grünlandflächen für die Photovoltaik-Ausschreibungen freigeben will. Jährlich sollen Zuschläge für Freiflächenanlagen auf 50 Megawatt zugelassen werden, heißt es vom zuständigen Ministerium für Umwelt und Energie. "Mit diesem Schritt stärken wir die Wettbewerbsbedingungen ...

