Chartis Research ernennt LexisNexis Risk Solutions in seiner globalen Studie zu Anbietern von Risikotechnologien zum Gewinner in der Kategorie Finanzkriminalität - Daten



New York (ots/PRNewswire) - Das zur RELX Group gehörende Technologie-, Daten- und Analytikunternehmen LexisNexis® Risk Solutions wurde in der Chartis Research RiskTech100®-Studie zu den führenden globalen Anbietern von Risikotechnologien als Gewinner in der Kategorie Finanzkriminalität (Daten) ausgezeichnet. LexisNexis Risk Solutions wanderte damit in diesem Jahr um 11 Plätze nach oben und ist nun auf Platz 16 der Rangliste. Chartis ist im Risikotechnologiebereich ein führendes globales Forschungs- und Beratungsunternehmen. Der Preis wurde gestern Abend bei einer Abendveranstaltung in New York City verliehen.



"Nach einer eingehenden Analyse des Marktes stand für uns fest, dass LexisNexis Risk Solutions der Gewinner in dieser Kategorie ist. Ausschlaggebend für unsere Entscheidung war unter anderem die Vollständigkeit der Informationen im Bereich Finanzkriminalität, die sowohl globale Sanktionslisten als auch digitale Identitäts- und physische Identitätsdaten umfassen", sagte Rob Stubbs, Head of Research bei Chartis.



LexisNexis Risk Solutions arbeitet täglich mit den weltweit größten Banken und Unternehmen zusammen, um ihnen beim Wachstum ihrer Geschäfte zu helfen. LexisNexis Risk Solutions schafft ein Umfeld, das es Verbrauchern und kleinen Unternehmen einfacher als je zuvor macht, Geschäfte zu tätigen, während es gleichzeitig kriminelle Akteure fernhält, die eine Bedrohung für die Markenreputation von Unternehmen darstellen.



"Die Komplexität und die sich ständig ändernde Dynamik des globalen Marktes führen dazu, dass Banken und andere Unternehmen kontinuierlich mit immer neuen Risiken umgehen müssen", sagte Thomas C. Brown, Senior Vice President, U.S. Commercial Markets and Global Market Development, LexisNexis Risk Solutions. "Der Einsatz hochentwickelter Technologien, Daten und fortschrittlicher Analyseverfahren durch einfach zu bedienende Plattformen wie Bridger Insight XG ermöglicht es Banken, Fintechs, Einzelhändlern und E-Commerce-Unternehmen, das Risiko von Geldwäsche zu reduzieren. Gleichzeitig kann dadurch die Einhaltung der aktuellsten Sanktionsvorschriften auf effiziente Art und Weise gewährleistet werden."



Über LexisNexis® Risk Solutions



LexisNexis Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und hochentwickelten Analysetechniken, die wichtige Einblicke liefern, mit denen Unternehmen und staatliche Einrichtungen Risiken minimieren und bessere Entscheidungen zugunsten der Menschen rund um den Globus treffen können. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für unterschiedliche Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Regierungen an. Mit Sitz im Ballungsraum Atlanta, Georgia, sind wir mit Niederlassungen weltweit vertreten und Teil der RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX), einem weltweit führenden Anbieter von Informations- und Analyselösungen für Unternehmenskunden aus unterschiedlichsten Industriezweigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.risk.lexisnexis.com/global/de und www.relx.com.



Über Chartis Research



Chartis Research ist der global führende Anbieter von Forschungs- und Analyseleistungen im Bereich Risikotechnologie. Chartis Research ist Teil von Infopro Digital, zu dem auch Marktführer wie Risk und WatersTechnology gehören. Das Ziel von Chartis besteht darin, Unternehmen durch verbessertes Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance bei der Verbesserung ihrer Geschäftsleistung zu unterstützen. Chartis liefert Analysen und Beratungsangebote in so gut wie allen Risikotechnologiebereichen und bietet Kunden dadurch die Möglichkeit, fundierte Technologie- und Geschäftsentscheidungen zu treffen.



RiskTech100®, RiskTech Quadrant®, FinTech Quadrant und The Risk Enabled Enterprise® sind Registered Trade Marks der Infopro Digital Services Limited.



www.chartis-research.com



OTS: LexisNexis Risk Solutions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121957 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121957.rss2



Pressekontakt: Jean Creech Avent LexisNexis Risk Solutions Director, Public Relations +1 770-862-7978 jean.creech@lexisnexisrisk.com Photo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solut ions_Logo.jpg