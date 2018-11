BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Bundestag energisch den umstrittenen Pakt der Vereinten Nationen für Migration verteidigt. "Dieser Pakt für Migration, genau wie der Pakt für Flüchtlinge, ist der richtige Antwortversuch, globale Probleme auch international und miteinander zu lösen", erklärte die Kanzlerin in ihrer Rede bei der Generaldebatte.

Sie redete sich in der Passage für ihre Art regelrecht in Rage. Es sei im nationalen Interesse, dass sich die Bedingungen für Flüchtlinge auf der ganzen Welt verbesserten. "Wir wollen, dass das in viel mehr Ländern der Fall ist", warb die CDU-Vorsitzende, die sich von ihrem Manuskript löste.

Die AfD lehnt Deutschlands Beitritt zu dem weltweiten Abkommen ab, weil sie fürchtet, dass dadurch die Pflicht entsteht, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Auch aus der CSU kommen kritische Stimmen. Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Entwicklungshilfe und CSU-Veteran Peter Ramsauer forderte, den Pakt noch einmal breit zu diskutieren. Zuletzt hatten immer mehr Länder angekündigt, sich von dem nicht bindenden Vertrag zurückzuziehen, darunter die engen Partnerländer Österreich, Israel, Ungarn, Polen und die USA.

Merkel wehrte sich gegen die Kritik, der Vertrag sei nicht ausreichend in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Das ist doch das Gegenteil von richtig", betonte die 64-Jährige. Seit der Flüchtlingskrise werde hierzulande intensiv darüber gestritten, wie die Migration besser gesteuert werden könne.

Laut den Vereinten Nationen sind derzeit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Staaten der Weltgemeinschaft erklären in dem Regelwerk unter anderem, dass die Lebensbedingungen in armen Herkunftsländern verbessert werden sollen und stärker gegen Ausbeutung der Bevölkerung vorgegangen werden soll.

November 21, 2018

