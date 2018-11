Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktien des Versorgers Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Die Ziele der Italiener für 2021 seien erwartungsgemäß oder sogar etwas höher, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte am Markt gut ankommen./ag/la

Datum der Analyse: 21.11.2018

ISIN IT0000062072

