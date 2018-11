Zürich (ots) -



Kein Instrument der Unternehmenskommunikation geniesst eine so

hohe Glaubwürdigkeit wie der Geschäftsbericht. Und dies dürfte sich

in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Die Leser von

Geschäftsberichten erwarten weiterhin einen Mehrwert über die rein

regulatorischen Vorgaben hinaus. Sowohl für Verfasser wie auch für

Leser bleibt die Finanzberichterstattung aber inhaltlich das zentrale

Element. Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung sowie

Ausführungen zum Geschäftsmodell werden aktuell als weniger bedeutend

eingestuft, ihr Stellenwert dürfte in Zukunft jedoch deutlich

steigen. Bei den Ausgabeformaten hat das digitale PDF-Dokument die

klassische Druckversion in der Beliebtheit überholt. Die künftige

Beschränkung auf eine reine Online-Berichterstattung ist allerdings

umstritten. Zu diesen Ergebnissen kommt ein Forschungsprojekt der

Gesellschaft der Investor Relations Agenturen der Schweiz GIRAS, des

Center for Corporate Reporting CCR und des Instituts für

Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich.



Die Ansprüche von Verfassern, Regulatoren und Lesern an

Geschäftsberichte haben sich in den vergangenen Jahren umfassend und

nachhaltig geändert. Was kann und soll der Geschäftsbericht heute und

in Zukunft für sein Publikum leisten? Welche Bedeutung und Nutzung

hat er aus Sicht der Verfasser, den berichtenden Unternehmen? Diese

Fragen behandelt ein Forschungsprojekt der Gesellschaft der Investor

Relations Agenturen der Schweiz GIRAS, des Center for Corporate

Reporting CCR und des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der

Universität Zürich als wissenschaftlicher Partner. Befragt wurden

mittels Online-Umfrage zum einen an der SIX Swiss Exchange kotierte

Emittenten und zum anderen deren Stakeholder (Finanzanalysten,

Finanzmedien, institutionelle Investoren und Stimmrechtsberater).



Zielsetzung: Umfassende Transparenz und Glaubwürdigkeit



Alle Befragten sind sich weitgehend darin einig, dass der

Geschäftsbericht auch in Zukunft mehr leisten muss, als es die

regulatorischen Vorgaben erfordern. Dadurch soll das primäre Ziel,

eine möglichst hohe Transparenz und Glaubwürdigkeit, erreicht werden.

Tatsächlich attestieren sowohl die Unternehmensvertreter als auch

deren Anspruchsgruppen dem Geschäftsbericht mehrheitlich, dass er

innerhalb der Unternehmenskommunikation das Dokument mit der höchsten

Glaubwürdigkeit ist. Eine wichtige Aufgabe des Geschäftsberichts ist

zudem die Pflege der Marke und der Markenreputation.

Geschäftsberichte gelten bei ihrer klaren Ausrichtung auf die

Informationsbedürfnisse externer Zielgruppen als wertvolles

Marketinginstrument, das als unterstützendes Kommunikationsmittel

eingesetzt werden kann und mittels einer korrekten und objektiven

Sachinformation Verständnis und Vertrauen schafft.



Zielgruppen: Institutionelle Investoren als primäre Adressaten



Übereinstimmend wird der Geschäftsbericht als Mittel der externen

Kommunikation und zur Rechenschaft gegenüber Dritten, insbesondere

für übergeordnete Kontrollorgane, verstanden. Der Geschäftsbericht

ist schon aus rein juristischer Sicht im Kern dazu gedacht, nach

aussen detaillierte Informationen über die Unternehmenssituation und

die vergangene Entwicklung bereitzustellen. Als hauptsächliche

Empfängergruppe werden die bestehenden Aktionäre (insbesondere die

institutionellen Investoren) sowie Geschäftspartner und Kunden

genannt. Eine hohe Bedeutung kommt darüber hinaus auch den

Standardsetzern und den Regulatoren sowie den potenziellen Investoren

und Finanzanalysten und Finanzjournalisten zu. Für die aktive

Finanzkommunikation erachten die befragten Unternehmensvertreter

jedoch den persönlichen Austausch in Analysten- und

Medienpräsentationen sowie Management-Meetings sowie Einzelgespräche

als noch effektivere Instrumente. Die direkte Kommunikation und der

persönliche Dialog sind wichtige Elemente, die der Geschäftsbericht

alleine nicht abdecken kann. Mit den Geschäftsberichten wird indessen

eine formelle und in der Faktenlage verbindliche Grundlage

geschaffen, welche die direkte und persönliche Kommunikation

unterstützt. Der Geschäftsbericht gilt als verlässliche Darstellung

des aktuellen Status des Emittenten und kann deswegen grundsätzlich

auch in der internen Kommunikation eingesetzt werden, denn

vollständige Geschäftsberichte belegen die Geschichte und erlauben

Retrospektiven und Evaluationen. Als Publikation mit besonderer

Bedeutung darf der Geschäftsbericht durchaus auch die Aufgabe

erfüllen, Leistungen der Mitarbeitenden adressatengerecht und unter

Berücksichtigung aller Hierarchiestufen zu würdigen.



Inhalte: Finanzbericht ist und bleibt zentrales Element



Die gegenwärtig wichtigsten Inhalte des Geschäftsberichts sind aus

Sicht der Emittenten der Finanzbericht, der Lagebericht, die

Strategie und der Vergütungsbericht. 95 % der befragten Adressaten

nutzen die Publikation in erster Priorität als Informationsquelle

über die finanzielle Lage des Emittenten. Sie messen dem

Finanzbericht weiterhin eine hohe Bedeutung zu (siehe Grafik 1). Die

ESG-Themen (Environment, Social, Governance) sowie Ausführungen zum

Geschäftsmodell sind aktuell aus Sicht der berichtenden Unternehmen

von eher untergeordneter Bedeutung. Ihr Stellenwert nimmt gemäss

Einschätzung der Emittenten in den nächsten Jahren jedoch deutlich

zu. Die ESG-Themen sind Bestandteil jeder Strategie und als

Berichtsrubrik deshalb unabdingbar. Dem Aufzeigen des

Geschäftsmodells wird vom Publikum unter den wichtigsten Elementen

des Geschäftsberichts geringe Bedeutung beigemessen. Dies sollte

allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Stakeholder eine

Grundinformation dazu erwarten. Dies ist insbesondere wichtig

angesichts der zunehmenden Forderung von institutionellen Investoren

nach fokussierten Strategien und der Skepsis des Kapitalmarkts

gegenüber allzu breit und komplex aufgestellten

Unternehmensorganisationen. Bei Änderungen im Geschäftsmodell und in

kritischen Situationen erwarten die Berichtsempfänger auf jeden Fall

nachvollziehbare Erläuterungen zu den Anpassungen in der Strategie.

Weiter haben Emittentenvertreter der Unternehmenskultur, den Chancen

und Risiken sowie zukünftigen Aktivitäten keinen hohen Stellenwert

beigemessen. In Rechenschaftsberichten, welche die Entlastung durch

die Kontrollinstanz zum Ziel haben, zählen die juristisch nüchterne

Darstellung des Bisherigen und der aktuelle Status vorab in

finanzieller Hinsicht. Die Stakeholder nutzen den Geschäftsbericht

zudem in grosser Mehrheit auch, um sich über strategische

Entwicklungen, zukünftige Aktivitäten sowie Chancen und Risiken zu

informieren und Informationen zu erhalten, wie sich ein Unternehmen

positioniert.



Ausgabeformate: «Ja, aber...» zur OnlineBerichterstattung



Rund 90 % aller Befragten sind davon überzeugt, dass die

Online-Berichterstattung insgesamt an Bedeutung gewinnen wird. Das

digitale PDF-Format des Geschäftsberichts ist für Absender und

Empfänger wichtiger geworden als die klassische Druckversion. Eine

Publikation in Form einer dynamischen Online-Version wird ebenfalls

als interessant erachtet, rangiert aber in der Beliebtheitsskala der

Leser zurzeit noch hinter der gedruckten Kurzversion. Mobile

Online-Versionen hingegen werden kaum und nur von wenigen

Unternehmensvertretern als sinnvoll eingeschätzt, mobile Apps finden

gar keinen Anklang. Es ist davon auszugehen, dass mit der Zeit

dynamische Formen des Geschäftsberichts an Bedeutung gewinnen werden,

vorausgesetzt es gelingt, sie wirklich benutzerfreundlich

auszugestalten. Jeder Leser wird sich also künftig aus dem zur

Verfügung gestellten Informationsangebot seine massgeschneiderte

Version des Geschäftsberichtes zusammenstellen können.



Aufwand: Trotz Digitalisierung keine Minderung in Sicht



Eine deutliche Mehrheit der befragten Emittenten geht nicht davon

aus, dass der Aufwand für die Erstellung des Geschäftsberichts sinken

wird. Hinter dieser Einschätzung mag die Überlegung stehen, dass die

Digitalisierung zwar Einsparungen in der Umsetzung ermöglichen kann,

dass die inhaltlichen Zielsetzungen der Geschäftsberichterstattung

jedoch kompromisslos beibehalten werden müssen. Möglicherweise hängt

die Beurteilung deshalb mit dem prognostizierten Trend zusammen, dass

weitere regulatorische Vorgaben, Richtlinien und Standards die

Entwicklung der Geschäftsberichterstattung prägen werden. Wird mit

diesem Trend eine Volumenzunahme assoziiert, dann stellt sich die

Frage, inwiefern dies die Emittenten zu einer Fokussierung auf das

regulatorisch Geforderte zwingen wird, um zu verhindern, dass der

Geschäftsbericht zu umfangreich wird.



Eckdaten zur Umfrage



Die Umfrage wurde mit Hilfe von zwei anonymisierten

Online-Fragebögen realisiert. Die erste Ausführung diente der

Befragung der Emittenten von Geschäftsberichten, die zweite

Ausführung der Befragung der Anspruchsgruppen. Die Befragungen fanden

statt im November/Dezember 2017 unter den Emittenten (Vertreter aus

den Bereichen Kommunikation, Finanzen und Investor Relations von an

der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen der Kategorien Small

Caps, Mid Caps und Large Caps) bzw. im April/Mai 2018 bei den

Anspruchsgruppen («Stakeholder», u. a. Kapitalmarktvertreter,

Analysten, Finanzjournalisten).



