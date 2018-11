(neu: Aktienkurs, Analysten und mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zahlen und Ausblick von Thyssenkrupp haben am Markt am Mittwoch wechselhafte Reaktionen hervorgerufen. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie deutlich ins Plus und schwankt aktuell mit 15,66 Euro um den Vortagesschluss.

Ganz überraschend ist die unsichere Tendenz nicht. Analysten bewerteten das Zahlenwerk für das vierte Quartal zwar als negativ, aber mit Verlusten von fast 40 Prozent seit dem Jahreshoch bei rund 26 Euro hat die Aktie schon einen beachtlichen Kursrutsch hinter sich. Hinzu kommt die Umstrukturierung des Konzerns, deren Erfolg abzuwarten bleibt, was die Unsicherheit der Anleger vergrößert.

JPMorgan wies in einer aktuellen Studie darauf hin, dass die neue Unternehmensstruktur wegen mangelnder Details zu den mittelfristigen Zielen noch schwer zu bewerten sei. Die Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres seien unterdessen schwächer ausgefallen als erwartet. Auch Analyst Ingo Schachel von der Commerzbank sieht mehr Schatten als Licht. Nach der vorangegangenen Gewinnwarnung habe zwar niemand eine positive Überraschung erwartet, aber die Enttäuschungen überwögen die vereinzelt besseren Entwicklungen als erwartet in Teilbereichen.

Hinzu kommen personelle Querelen. Sollte es nicht gelingen, Daimler-Finanzchef Bodo Uebber als Chef des Aufsichtsrates zu gewinnen, wäre dies ein weiterer Rückschlag, merkte Analyst Rochus Brauneiser vom Analysehaus Kepler Cheuvreux in einem Kommentar an. Trotzdem hält er an seiner Kaufempfehlung für Thyssenkrupp fest und nennt ein Kursziel von 35 Euro, was angesichts des aktuellen Kurses eine Verdoppelung bedeuten würde. Die anderen Analysten sind zwar nicht ganz so zuversichtlich, liegen mit ihren Zielen aber ebenfalls klar über dem derzeitigen Kurs. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Kurs sein Potenzial nach unten kurzfristig ausgelotet hat./mf/ajx/jha/

