Die ewige Chefin Anke Schäferkordt verlässt sang -und klanglos den Bertelsmann-Konzern. Sie war keine exzentrische Zirkusdirektorin, kümmerte sich auch um das Klein-klein. Die Bilanz einer 30-jährigen Karriere.

Erst kündigt vor wenigen Wochen Angela Merkel ihren Rückzug als CDU-Vorsitzende an. Nun auch noch das: Zum Jahresende verlässt die gefühlt ewige RTL-Chefin Anke Schäferkordt nicht nur den Kölner Fernsehkonzern, sie verabschiedet sich gleichzeitig auch aus dem Vorstand des Mutterkonglomerats Bertelsmann.

Damit folgt auf den Abschied auf Raten, den sie im Prinzip im vergangenen Jahr bereits eingeleitet hatte, nun der vollständige und gründliche Rückzug. Bereits im vergangenen Jahr hatte Schäferkordt einen großen Teil ihrer Verpflichtungen drangegeben. Da dankte sie als Co-Chefin der RTL Group in Luxemburg ab, jener börsennotierten Dachgesellschaft, zu der europaweit mehr als 60 Fernseh- und fast drei Dutzend Radiosender gehören.

Schäferkordt, so die offizielle Lesart damals, wollte sich auf den Job bei der Mediengruppe in Köln konzentrieren. Die Senderfamilie, zu der neben RTL vor allem die Kanäle Vox, n-tv sowie die Beteiligung an SuperRTL gehören, sorgt innerhalb der Gruppe und damit für den Mutterkonzern Bertelsmann bislang verlässlich für die höchsten Erträge; Schäferkordt war, wenn man so will, so etwas wie die Chef-Melkerin der Milchkuh RTL.

Kein Zufall, dass Schäferkordt ihre lange Karriere im Fernsehgeschäft als Controllerin begann. Zwar verband sie das sehr früh schon mit Inhalten: ab 1997 war sie beim damals noch kleinen Sender Vox für die Finanzen wie auch fürs Programm verantwortlich. Und auch in den folgenden Jahren ging kaum ein Format auf Sendung, dass sie sich nicht vorher angeschaut ...

