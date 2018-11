Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Rock Tech Lithium Inc - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Rock Tech Lithium Inc Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,71 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Kernasset Georgia Lake liefert Treibstoff für den Megatrend E-Mobility; Georgia Lake Lagerstätte verfügt über ein reiches Lithiumvorkommen und bildet ein aussichtsreiches Investment in den Wachstumsmarkt Lithium; 13,3 Mio. Tonnen an Lithium-Ressourcen im Bestand & damit die notwendige Größe zur wirtschaftlichen Förderung des Rohstoffs erreicht; Mithilfe der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) wurde ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Lithiumförderung erreicht; PEA-Studie bewertet die Hauptzone des Kernprojekts Georgia Lake mit rund 312,0 Mio. CAD (NPV) sowie einem IRR von 62,2% Die aktuellen Rahmenbedingungen für Rock Tech sind weiterhin sehr gut. Sinkende Lithium-Ionen-Batteriepreise, verschärfte Regulierung im Automobilsektor (E-Auto-Absatzquoten, höhere Abgasgrenzwerte etc.), aufkommende Fahrverbote für herkömmliche Kraftfahrzeuge, geplante Ausstiege einzelner Länder aus der klassischen Antriebstechnik von Fahrzeugen, ansteigender Umweltschutz (Sustainability) und staatliche Subventionen verstärken die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und damit nach Lithium, da dieses Metall in großen Mengen in einzelnen Schlüsselkomponenten (Batterien) von Elektroautos verwendet wird. Der Markt für Elektroautos ist ein noch junger Markt und in der jüngsten Vergangenheit bereits sehr dynamisch gewachsen. Wir rechnen damit, dass der Elektroautomarkt auch in Zukunft sein starkes Wachstum fortsetzen wird und sich langfristig einen wesentlichen Marktanteil am Gesamtautomobilmarkt sichern wird. Automobilforschungsinstitute, wie bspw. das CAM gehen davon aus, dass das Elektroauto in 2030 einen Absatzanteil von rund 25,0% bis 40,0% am Gesamtautomobilmarkt erreichen wird. Vor dem Hintergrund der von uns erwarteten langfristigen Etablierung der Elektromobilität, rechnen wir über die kommenden Jahre mit einer verstärkten Lithiumnachfrage aus dem Automobilsektor heraus. Aber nicht nur der Automobilsektor beeinflusst die Lithiumnachfrage. Auch andere Wachstumsmärkte, wie bspw. der E-Bikes-Markt oder der Energiespeichermarkt benötigen verstärkt Lithium für die Batterien. Bei diesen Märkten handelt es sich ebenso um ausgewiesene Wachstumsmärkte, die sich über die letzten Jahre sehr dynamisch entwickelt haben. Auch für diese Sektoren erwarten wir langfristig ein weiterhin deutliches Wachstum, was sich parallel auch in einer starken Nachfrage nach Lithium widerspiegeln sollte. Somit werden diese aufstrebenden Bereiche die Lithiumnachfrage unseres Erachtens zusätzlich beflügeln. Die zunehmende Nachfrage nach Lithium spiegelt sich auch bereits im Marktpreis für Lithiumcarbonat (meistverwendete Lithiumart) wider. Dieser ist von 2014 bis heute um fast 200,0% auf rund 14.000 USD/Tonne regelrecht explodiert. Aufgrund der weiterhin verstärkten Nachfrage nach Lithium aus den verschiedenen Sektoren und einem weiterhin eher limitierten Lithiumangebot, rechnen wir damit, dass auf langfristige Sicht der Lithiumpreis auf einem sehr hohen Niveau verbleiben wird. Aufgrund der sehr guten Marktbedingungen sowie dem attraktiven Marktumfeld, hat Rock Tech entsprechende strategische Weichen gestellt, um von diesem positiven Markttrend im Lithiumbereich zu profitieren. Vor diesem Hintergrund wurde das in 2009 erworbene Georgia Lake deutlich weiterentwickelt. Hierbei wurden die historischen Ressourcenschätzungen in NI-43-101-konforme Ressourcenschätzungen umgewandelt und damit bestätigt bzw. sogar sehr stark ausgeweitet. Zudem wurden weitere wichtige Schritte, wie bspw. die Erstellung der PEA-Studie, in Richtung Lithiumproduktion unternommen. Aufbauend auf der ausgeweiteten NI-konformen Ressourcenbasis in Höhe von ins-gesamt 13,3 Mio. Tonnen (Grad Li2O: 1,09%) wurde eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) durchgeführt. Diese Studie ergab eine Bewertung für die Haupt-zone des Kernassets Georgia Lake von insgesamt 312,0 Mio. CAD (NPV) sowie ein IRR von 62,2%. Die Analyseergebnisse zeigen somit ein hohes wirtschaftliches Potenzial für das Georgia Lake Areal an und damit ein attraktives Renditepotenzial für Investoren. Das Kerngeschäft der Rock Tech besteht darin, aussichtsreiche Rohstoff-Assets (insbesondere im Lithium-Bereich), die sich noch in einem frühen Stadium befinden, zu erwerben und in Richtung Förderung weiterzuentwickeln. Ein eigener Abbau von Rohstoffen wird unseres Erachtens nicht primär angestrebt, kann jedoch in Einzelfällen eine Option sein, um eine bestmögliche Rendite für die Aktionäre zu erzielen. Auf Basis der bisherigen 13,3 Mio. Tonnen an NI-konformen Lithium-Ressourcen und den sehr guten Rahmenbedingungen (E-Mobility-Megatrend, starker Lithiumpreisanstieg), sehen wir gemäß unseres DCF-Modells den aktuellen fairen Wert der Rock Tech Lithium Inc. bei 4,05 CAD bzw. 2,71 EUR (zuvor: 4,00 CAD bzw. 2.56 EUR). Die Kurszieländerung resultiert aus geringeren Verwässerungseffekten sowie einem angepassten Kapitalkostensatz aufgrund eines sich veränderten risikofreien Zins. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich weiterhin ein hohes Kurspotenzial und damit unverändert das Rating KAUFEN. In Anbetracht des aufstrebenden E-Mobility-Sektors und der Weiterentwicklung des Kernassets Georgia Lake in Richtung Lithiumproduktion, sehen wir eine hohe Chance darin, dass Rock Tech mittelfristig von einem Unternehmen aus dem direkten oder indi-rekten E-Mobility-Bereich (Batteriekonzern, Rohstoffkonzern oder Automobil-konzern) übernommen werden könnte oder in eine Kooperation mit einem solchen eintritt. 