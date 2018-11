London (ots/PRNewswire) -



Die berühmte Spielzeugmarke hat Pop-up-Läden mit Angeboten für die Festtage in den USA, Kanada, London, Australien und Spanien eröffnet, die weltweit über 10.000 Verkaufsläden erreichen.



Brandheiße Nachrichten von der offiziellen Eröffnung eines neuen Flagship-Stores in New York; das weltberühmte Unternehmen FAO Schwarz gibt seine Pläne für die internationale Expansion bekannt.



Anlässlich der offiziellen Eröffnung in der vergangenen Woche strömten Prominente zur Enthüllung des neuen Spielwarenladens der beliebten Marke, in dem auf zweieinhalb Stockwerken mit über 1.850 Quadratmetern Fläche die bekannten Spielzeuge, interaktiven Erlebnisse und Verkaufstische verteilt sind, die Eltern und Kinder gleichermaßen mit einer Welt voller Wunder und Nostalgie begeistern.



Das glamouröse Eröffnungswochenende wurde von einigen der bekanntesten Hollywood-Stars besucht, darunter Whoopie Goldberg, Neil Patrick Harris, Jimmy Fallon, Bethany Frankel und Morena Baccarin, die sich unter die Menge mischten, die zusammengekommen war, um die skurrilen und theatralischen Erlebnisse zu bestaunen, für die FAO Schwarz schon immer bekannt war.



Mit einer Anspielung auf die lange Geschichte der Marke in New York und einem augenzwinkernden Hinweis auf ihre Zukunft profitiert das neue, von Chute Gerdeman entworfene Geschäft von der Art-Deco-Architektur seines neuen Zuhauses und betont gleichzeitig die Erinnerungen an die besten FAO-Erlebnisse aus der Vergangenheit. Vor dem Eingang an der 49th Street sind Spielzeugsoldaten von FAO Schwarz aufgestellt. Sie tragen brandneue Uniformen, die vom internationalen Supermodel Gigi Hadid entworfen wurden. Diese neue Uniform, die in allen FAO-Filialen auf der ganzen Welt getragen wird, verkörpert Gigis eigene nostalgische Erinnerungen an die Besuche des Spielwarenladens in ihrer Kindheit. Sie beinhaltet skurrile Elemente, einschließlich einer besonderen "Ehrenmedaille", die auf der linken Jackentasche getragen wird und mit den aussagekräftigen Worten "Celebrate, Wonder, Discover, Share, Together" (Feiere, Staune, Entdecke, Teile, Gemeinsam) geschmückt ist.



"Die New Yorker Eröffnung gehört zu den internationalen Expansionsplänen von FAO Schwarz, im Rahmen derer in Zusammenarbeit mit Partnern in Großstädten auf aller Welt Flagship-Stores eröffnet werden sollen", sagt Jan-Eric Kloth, COO der ThreeSixty Group, der Eigentümerin der Marke FAO Schwarz. "Die erste Zusammenarbeit dieser Art wird mit Kidsland China erfolgen und zu einer Eröffnung Anfang 2019 in Peking im renommierten Einkaufszentrum China World Mall führen. Im späteren Verlauf des Jahres 2019 werden Ladenöffnungen in Europa und im Nahen Osten folgen, die auch in Zukunft unsere theatralische und erlebnisreiche Einzelhandelsvision präsentieren werden."



Zu den diesjährigen internationalen Eröffnungen gehören die folgenden:



- In Partnerschaft mit Selfridges in London im Vereinigten Königreich hat das Team im Rahmen des Weihnachts-Shops "Selfridges Rocks" einen Pop-up-Laden für die Feiertage eröffnet. - Spaniens El Corte Ingles beinhaltet ebenfalls einen Pop-up-Laden von FAO Schwarz in Madrid, der jetzt und während der Festtage geöffnet ist. - In Partnerschaft mit Australiens Myer Australia wird FAO Schwarz in den beiden Flagship-Stores der Kaufhauskette in Sydney und Melbourne Pop-ups im Rahmen des "Christmas Giftorium Event" aufstellen. - In Partnerschaft mit Kanadas Hudson's Bay, werden alle 89 Läden im ganzen Land permanente FAO-Schwarz-Verkaufsstellen mit Flächen von 27 bis 93 Quadratmetern aufnehmen. Die Artikel werden auch über http://www.thebay.com erhältlich sein.



Kloth schließt mit den Worten: "FAO Schwarz baut seit jeher auf In-Store-Erfahrungen auf, was seine Geschäfte im Laufe der Jahre zu einem globalen Einkaufsziel gemacht hat. Durch Eingehen von Partnerschaften mit diesen großartigen Unternehmen auf der ganzen Welt sind wir in der Lage, Kindern die Wunderwelt der Spielzeuge zu eröffnen und den Eltern nostalgische Erinnerungen zurückzubringen und damit die großartigen Einkaufserlebnisse fortzusetzen, die FAO Schwarz seit über 150 Jahren bietet."



Viele der bekannten Ladenmerkmale von FAO wie die berühmte Klaviertanzfläche, Zaubershows, ein Baby-Adoption-Center, ein Lebensmitteleinkaufserlebnis für Kinder und eine RC-Rennwagenstation zum Selbstbauen werden zusammen mit einigen lustigen neuen Ideen an den internationalen Partnerstandorten von FAO Schwarz repliziert und werden der ganzen Welt das einzigartige Spielwareneinkaufserlebnis bieten, für das die Marke bekannt ist.



Weitere Informationen und die Anschrift Ihres nächstgelegenen Ladens finden Sie unter http://www.faoschwarz.com.



Über FAO Schwarz



Frederick August Otto Schwarz gründete FAO Schwarz im Jahr 1862 und eröffnete ein wunderbares umfangreiches Emporium voller außergewöhnlicher, einzigartiger Spielzeuge aus aller Welt. Als eine der ältesten und berühmtesten Spielzeugmarken der Welt war FAO Schwarz schon immer ein Synonym für Qualität und Innovation und hat Generationen von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen mit vielgeliebten Erinnerungen versorgt. All dies ist mit der Liebe von FAO Schwarz für das Theatralische eingehüllt. Es geht um mehr als nur Spielzeug. Es geht um die tiefe nostalgische Sehnsucht nach dem Spielen, das mit Spielzeug zum Leben erweckt wird und das Spiel oft großartiger als das wirkliche Leben macht. Ein Besuch bei FAO Schwarz bedeutete schon immer viel mehr als nur einen Besuch in einem Spielwarenladen und so wird es auch in Zukunft wieder sein.



Über die ThreeSixty Group



Die Gruppe wurde 2001 in Südkalifornien gegründet und hat heute Niederlassungen in der ganzen Welt. Das Unternehmen entwirft, bezieht und vertreibt Konsumgüter verschiedener Kategorien im Rahmen eines Portfolios von eigenen und lizenzierten Marken. Das Portfolio der ThreeSixty Group umfasst mehr als 20 Marken (intern entwickelt, erworben und lizenziert), darunter die berühmten Marken FAO Schwarz, Sharper Image, Wembley und Discovery. Die Marken und Produkte werden in über 70.000 Einzelhandelsgeschäften in den USA und weltweit verkauft. Darüber hinaus baut das Unternehmen den Verkauf seiner Marken weltweit durch Partnerschaften mit Einzelhandelsketten aus.



