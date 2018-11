Zürich - Die Anzahl ausgeschriebener Stellen in der Schweiz ist von Oktober bis November gemäss dem Michael Page Job Index um 3,7 Prozent angestiegen. Es handle sich um die höchste Zunahme an ausgeschriebenen Stellen in diesem Zeitraum seit Beginn des Index, teilte das Personalberatungsunternehmen am Mittwoch mit.

Die Nachfrage nach Spezialisten sei mittlerweile so hoch, dass Topkandidaten mit den gefragtesten Fähigkeiten mehrere Angebote erhielten, ...

