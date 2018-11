BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das mit Großbritannien ausgehandelte Austrittsabkommen verteidigt und die Hoffnung gezeigt, dass auch ein spanischer Vorbehalt dagegen bis zum EU-Sondergipfel am Sonntag noch ausgeräumt werden kann. "Wir stimmen diesem Austrittsvertrag zu", sagte Merkel im Bundestag. "Er ist hart erarbeitet." In diesen Tagen werde nun noch an der Erklärung zum zukünftigen Verhältnis beider Seiten gearbeitet. "Beide Dokumente müssen bis Sonntag fertig sein", forderte Merkel. Nur dann könnten das Austrittsabkommen unterzeichnet und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen verabschiedet werden.

"Wir haben noch einen Vorbehalt Spaniens, wozu ich nicht genau sagen kann, wie wir dieses Thema lösen werden", sagte sie. "Ich hoffe, es wird gelöst bis Sonntag." Spanien hat Vorberhalte wegen des künftigen Status' Gibraltars, das zu Großbritannien gehört.

Merkel zeigte Verständnis für die harte britische Auseinandersetzung, denn es gebe eine "sehr schwierige" Konstellation um Irland. "Wir wissen, wie schwierig auch die Diskussion in Großbritannien ist", sagte sie. Zugleich zeigte sie sich mit Blick auf das Abkommen überzeugt, "dass das funktioniert", und betonte, beide Seite wollten "Freunde und Partner" bleiben. "Wir wollen ja, es ist in unserem elementaren Interesse, eine gute Beziehung zu Großbritannien auch in der Zukunft."

Dafür werde sie "alles einsetzen", versprach Merkel, die in ihrer Rede in der so genannten "Generaldebatte" des Parlaments die künftige Bedeutung der Digitalisierung ins Zentrum rückte und generell den Ansatz des Multilateralismus mit den als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg entstandenen Vereinten Nationen verteidigte. "Deutsches Interesse heißt immer, auch die anderen mitzudenken", erklärte die Kanzlerin. "Das ist der Erfolg von Europa, das ist der Erfolg einer multilateralen Welt".

FDP-Parteichef Christian Lindner betonte nach der Rede der Bundeskanzlerin, die Debatte im Bundestag "markiert eine Zäsur" wegen des von Merkel erklärten Rückzugs vom CDU-Parteivorsitz. "Es beginnt jetzt bereits die Betrachtung ihrer gesamten Amtszeit, ihres politischen Lebenswerks", sagte er. Die Sitzung finde tatsächlich "im Zeichen einer sehr großen Zäsur statt", erklärte auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, meinte damit aber nicht Merkels Rückzug von der CDU-Spitze, sondern den Brexit. "Großbritannien wird die EU verlassen, ob mit oder ohne Brexit-Deal."

Deshalb müsse davon ein Signal ausgehen, dass die Vertiefung der EU die Antwort auf die gegenwärtigen Probleme sei. Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte hingegen eine echte "europäische Friedenspolitik" und nannte es eine "irre Politik", die Rüstungsausgaben zu erhöhen. "Wir haben uns viel zu sehr an die Unfähigkeit von Regierungen gewöhnt", beklagte Wagenknecht und verlangte eine Regierung, "die den Mut hat, die Entspannungspolitik Willy Brandts wiederzubeleben".

