Cover zeigt das Frankfurt der Zukunft

Bad Homburg 21.11.2018 10:30

Der neu gegründete Bad Homburger Unikat Verlag feiert mit «Harte Landung» von Autor Simon Tanner ein fulminantes Debüt.

Ein Roman, der mitten im Top-Management eines deutschen Konzerns spielt, gleichermaßen realistisch wie spannend, präzise recherchiert und kraftvoll ausgefeilt - mit Simon Tanners «Harte Landung« geht der hessische Verlag mit einer starken literarischen Stimme an den Start und sorgt in der Welt der Literatur für ordentlich Furore. Jedes Buch ein Unikat: Mit Simon Tanners hochspannendem Wirtschaftsroman gelang dem Verlag ein besonderer Glücksgriff - der Autor, der anonym bleiben möchte, wird bereits als "der deutsche John Grisham" gehandelt. Eine brillante Mischung aus Realität und Fiktion, in der sich die rationale Sachlichkeit einer sehnsüchtigen Emotionalität gegenüber stehen. Für die einen wenig greifbar, ist der Roman für andere eine "perfekte Komposition" und zeichnet ein "einfühlsames Porträt eines Mannes, der in der unsicheren Konzernwelt scheitert, weil er sich in einem karriereorientierten Stellenpoker verspekuliert und zum Opfer intriganter Machtspiele wird". Für Bestsellera utor Veit Etzold ist «Harte Landung« ein Must Read in 2018 für "all jene, die sich einen Wirtschaftsthriller in deutschem Setting" wünschen.

Der Titel Heiko Anrath, Familienvater, leidenschaftlicher Schachspieler und erfahrener Manager der Nerma AG, ist so sagt man es ihm eine der großen Hoffnungen des Konzerns. In der Welt des Top-Managements kann das zweierlei heißen: Sein Rausschmiss steht unmittelbar bevor oder man macht sich Sorgen, dass er plötzlich zu einem anderen Unternehmen verschwindet. Kaum fragt sich Anrath, was von Beidem wohl die bessere Alternative ist, wird sein geordnetes Managerleben mit einem Schlag auf den Kopf gestellt: Da ist seine Kollegin Alexandra Keres, zu der er sich umso stärker hingezogen fühlt, je mehr sie ihn zurückweist. Dazu kommen die dubiosen Anrufe eines Headhunters, der ihm den Job seines Lebens anbieten will. Anrath ist hin und her gerissen. Eine neue Liebe, ein neuer Job - mit einem Wort ein neues Leben - das klingt fast zu verlockend, um wahr zu sein. Ist er wirklich bereit, sein ganzes Leben umzukrempeln? Anrath ahnt nicht, dass er nicht der König in seinem Spiel, sondern der Baue r in der Partie eines anderen sein wird.

«Harte Landung« hat eine weitere Besonderheit: Der Verlag entschied sich nicht nur für ein sehr hochwertiges Hardcover mit kraftvollem Schutzumschlag und Leseband. Der besondere Clou ist das Cover, auf dem Wolkenkratzer Frankfurts abgebildet sind, die zwar in Planung, aber noch nicht gebaut sind - zum Beispiel das Hochhausquartier Kulturcampus in Bockenheim, das von den Architekten cma I cyrus I moser auf dem ehemaligen Gelände des AfE-Turms errichtet wird.

Bestellen «Harte Landung« ist als hochwertiges Hardcover mit Schutzumschlag und Lesebändchen überall im Buchhandel und Online erhältlich. Buchhändler können den Roman direkt über die Verlagsvorschau im VLB-tix bestellen.

Harte Landung von Simon Tanner

Unikat Verlag

ISBN: 978-3-96111-813-7

ca. 280 Seiten

Erschienen am: 18.10.2018

20,00 EUR (DE)/20,60 EUR (AT)/22,90 CHF (CH)

Über den Unikat Verlag

Der Unikat Verlag ist ein junger Verlag mit Sitz im schönen Taunus bei Frankfurt am Main. Gegründet, um neuen Raum zu schaffen für hochwertige Belletristik, die sich durch eine besonders hohe inhaltliche und herstellerische Qualität auszeichnet. Den Fokus legt der Verlag auf Autoren, die neben dem regulären Mainstream schreiben, aber von den Möglichkeiten des modernen Buchmarktes profitieren möchten.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Tanja Rörsch

Abteilung: Presse

Zuständig: Agentur mainwunder

Telefon: 06103/5091606

E-Mail: tanja.roersch@mainwunder.de

