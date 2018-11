Berlin (ots) - Ob im Vorgarten, Wohnzimmer oder an der Fassade: Zur Weihnachtszeit entbrennt der Wettlauf um die schönste Weihnachtsbeleuchtung. Aber wie viel Strom verbraucht die Weihnachtsbeleuchtung? Wie hoch sind die Stromkosten für Lichterketten, Krippe und Schwibbbogen genau? Und: Mit diesen drei Tipps können Sie den Stromverbrauch um über 80 % senken.



10 Meter lange Lichtschläuche sehen am Balkongeländer, am Gartentor oder im Nadelgehölz im Vorgarten herrlich aus. Noch schöner wird es, wenn zwei von den Schläuchen die Auffahrt illuminieren. Allerdings verursachen allein zwei Lichtschläuche alter Bauart in den vier Wochen vor Weihnachten schon Stromkosten von 15 Euro. Wir zeigen, wie Sie diese Stromkosten auf knapp einen Euro senken können.



"Oft befindet sich die Weihnachtsbeleuchtung schon seit vielen Jahren im Familienbesitz. Toll mögen sie aussehen, aber ökonomisch und ökologisch lohnt die Umrüstung. Denn die alte herkömmliche Glühbirne setzt nur etwa 5 % der verbrauchten Energie in Licht um, der Rest geht als Wärme verloren. Bei LEDs ist das anders, hier werden teils über 90 % der Energie in Licht umgesetzt. Es lohnt sich also wirklich, die alten Lichterketten gegen LED-Lichterketten auszutauschen.", so Tim Lilling, Projektleiter bei blitzrechner.de



Tipp 1: Überholte Technik durch LEDs ersetzen



Mit LEDs wird es kostengünstiger: Abhängig von der Lichtintensität und der verbauten Technik können bis zu 90 % der Stromkosten gespart werden, die oben erwähnten Lichtschläuche könnten während der vier Wochen also mit Stromkosten von nur etwas mehr als einem Euro betrieben werden. Ein Online-Rechner unter https://www.blitzrechner.de/weihnachtsbeleuchtung/ hilft dabei, die genauen Stromkosten und das Einsparpotential zu berechnen. Denn oft haben sich die Anschaffungskosten für LEDs innerhalb nur einer oder zwei Saisons amortisiert.



Tipp 2: Zeitschaltuhr nutzen



Die Weihnachtsbeleuchtung muss nicht rund um die Uhr an sein. Eigentlich reicht es doch, wenn jemand zu Hause ist und die Lichter sieht. Eine Zeitschaltuhr kann die Lichterkette und andere weihnachtliche Dekorationen pünktlich zu Feierabend und Dämmerung ein- und zur Schlafenszeit schon wieder ausschalten. Anstelle der üblichen 12 Stunden über Nacht braucht die Beleuchtung dann nur zwischen 17 Uhr und 23 Uhr Strom.



Tipp 3: Solarbetriebene LED-Lichterketten sind noch umweltfreundlicher



LED-Lichterketten müssen nicht an die Steckdose angeschlossen werden. Inzwischen gibt es sie auch als solarbetriebene Modelle. Die Solarzellen nutzen das tägliche Sonnenlicht und laden integrierte Batterien auf, die nachts die LED-Lichterkette mit Strom versorgen. Ein Lichtsensor entscheidet, wann die Kette sich einschaltet. Alternativ kann eine Zeitschaltuhr verbaut sein.



Über blitzrechner.de



Blitzrechner.de ist Deutschlands größtes Rechenportal rund um Verbraucherthemen und liefert Antworten auf typische Alltagsfragen. Wie viel Strom verbrauchen meine elektrischen Geräte? Wie berechnet man Schuhgrößen richtig? Was ist eigentlich mein optimaler Trainingspuls? Und wie funktioniert eigentlich nochmal Prozentrechnung?



Über 200 kostenfreie Online-Rechner liefern schnell die richtige Lösung. Hintergrundinformationen, Infografiken und Statements von Experten runden das Angebot ab. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. Blitzrechner.de wird unter anderem finanziert vom Berliner "Freundeskreis für Mathematik". Sitz von blitzrechner.de ist Berlin. Weitere Infos unter https://www.blitzrechner.de/



OTS: Blitzrechner newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114339 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114339.rss2



Pressekontakt: Rechenportal www.blitzrechner.de Tim Lilling Geiserichstr. 5 12105 Berlin Email: presse@blitzrechner.de Telefon: +49 30 - 41 72 52 78