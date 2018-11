Köln (ots) - Die Jagdsaison ist beendet! Am gestrigen Dienstag (20.11.) verabschiedete sich die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" mit löwenstarken 15,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, 18,7 bei den 14- bis 49-Jährigen, 24,5 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen sowie insgesamt 3,04 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren für dieses Jahr von den Zuschauern. Damit sicherte sich die mehrfach preisgekrönte Gründer-Show erneut die Marktführerschaft bei den 14-59-, 14-49- sowie 14-29-Jährigen.



Die Zahlen und Rekorde der 5. Staffel im Überblick



VOX blickt bei Staffel 5 der Gründer-Show auf gleich mehrere Rekorde zurück: Neue Rekord-Quote bei den 14- bis 59-Jährigen: Mit 17,0 Prozent erzielte "Die Höhle der Löwen" am 11.09. einen Marktanteils-Bestwert und verteidigte damit den Titel "Erfolgreichste Primetime-Eigenproduktion in der 25-jährigen Geschichte von VOX". Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erreichte "Die Höhle der Löwen" mit 21,5 Prozent Marktanteil in der 5. Staffel ebenfalls einen neuen Rekord-Wert. Im Durchschnitt blickt VOX mit 14,9 Prozent (14-59), 18,5 Prozent (14-49), 21,7 Prozent (14-29) sowie 2,95 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren auf die erfolgreichste Staffel seit Sendestart beim Gesamtpublikum sowie bei den 14-49-Jährigen. Insgesamt war VOX mit der Gründer-Show in 11 von zwölf Wochen Marktführer bei den 14-49-Jährigen in der Primetime.



Auch online konnte VOX die "Löwen"-Fans einmal mehr begeistern: Bei Twitter landete der Hashtag DHDL regelmäßig auf Platz 1 der Deutschland-Trends, bei Facebook verfolgten fast 185.000 Fans das Geschehen rund um die Gründer-Show.



Ausblick auf Staffel 6



2019 geht es mit der "Höhle der Löwen" weiter. In den neuen Folgen wird neben den bewährten "Löwen" Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen und Ralf Dümmel mit Nils Glagau auch ein neuer Investor dabei sein. Glagau ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das am Standort Langenfeld bei Düsseldorf mit über 400 Mitarbeitern Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.



Bewerbungen für die nächste Staffel



Alle Erfinder und Gründer, die 2019 mit Hilfe eines "Löwen" zum Jahr ihres unternehmerischen Durchbruchs machen wollen, können sich schon jetzt für die 6. Staffel per Mail an hoehlederloewen@vox.de bewerben. Wer macht in Staffel 6 den Deal seines Lebens?



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Katrin Bechtoldt VOX Kommunikation Telefon: +49(0)221-456-74404 katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.de