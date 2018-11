FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.11.2018 - 11.00 am



- CFRA CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1400 (1900) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2900 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4650 (5000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 347 (379) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BRITISH LAND CO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 667 (678) PENCE - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 262 (266) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RBS PRICE TARGET TO 341 (358) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 50 (48) PENCE - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 970 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NMC HEALTH TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 4265 (3450) P - JPMORGAN RAISES TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1270 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1740 (1600) P - 'HOLD' - RBC CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN SACHS CUTS EUROP, AUTOS & PARTS TO NEUTRAL (OVERWEIGHT) - RPT/GOLDMAN SACHS CUTS EUROP, BANKS TO NEUTRAL (OVERWEIGHT) - RPT/GOLDMAN SACHS CUTS FTSE 100 PER ENDE 2019 PRICE TARGET TO 7300 (7800) PUNKTE - RPT/GOLDMAN SACHS RAISES EUROP, FOOD & BEVERAGES TO OVERWEIGHT (UNDERWEIGHT) - RPT/GOLDMAN SACHS RAISES EUROP, PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS TO NEUTRAL - SOCGEN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 235 (290) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3450 (3750) PENCE



