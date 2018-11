Nicht selten ist es so, dass Unternehmer auf die Frage »Warum haben Sie genau die Rechtsform gewählt, in der Sie Ihr Unternehmen führen?« keine Antwort geben können. Insbesondere, wenn die Frage gestellt wird, »Warum haben Sie die Rechtsform der GmbH & Co. KG gewählt?«

In diesen Fällen hat sich das Unternehmen vom Steuerberater beraten lassen, ohne zu hinterfragen, was hinter den jeweiligen Rechtsformen steckt. Das ist gefährlich, denn die wichtigsten Eckpunkte der Haftung in verschiedenen Rechtsformen sollte jeder Unternehmer und jede Unternehmerin kennen.

Was unterscheidet die GmbH und die GmbH & Co. KG? Bei der GmbH wird die Haftung des Unternehmens auf das Stammkapital des Unternehmens beschränkt.

Die GmbH an sich ist für Banken nicht kreditwürdig

Wer aber als Unternehmer denkt, dass durch die Rechtsform einer GmbH gegenüber den Kreditinstituten die Haftung ausgeschlossen ist, wird schnell eines Besseren belehrt. Die Kreditinstitute wollen, bevor sie einer GmbH einen Kredit gewähren, eine persönliche Haftung des Unternehmers, in der Regel des geschäftsführenden Gesellschafters. Der Kreditvertrag wird dann zwar zwischen dem Kreditinstitut und der GmbH geschlossen, die Absicherung des Kredites erfolgt über eine dingliche ...

