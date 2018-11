Mit seinem neuen Remote-Service für Boy-Spritzgießautomaten setzt Dr. Boy, Neustadt-Fernthal, weltweit diese neuen Anforderungen um. Auf der Basis von Datenbrillen, über ein Smartphone und über eine per Web-RTC-Protokoll-gesicherte Internetplattform ist es möglich, Live-Bilder von der Kundenmaschine online mit der Servicezentrale zu teilen. Über ein Headset erfolgt die verbale Kommunikation des Bedieners vor Ort mit der Serviceentrale. Die Experten schauen quasi vor Ort über die Schulter des Betrachters auf die Spritzgießmaschine und ermöglichen so eine geführte Unterstützung. Einzige Voraussetzung für diese schnelle Hilfe vor Ort ist die Anschaffung des passenden Equipments in Form einer Datenbrille sowie eine jährliche Lizenzgebühr.

