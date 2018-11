Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea Group mit Blick auf die Folgen eines Brexit für das Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Großbritannien sei besonders abhängig von importierten Milchprodukten, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Einfuhren stammten fast zur Gänze aus der EU. Bei einem Brexit dürften die Preise von Milchprodukten in Großbritannien steigen, was wiederum die Nachfrage drossele. Das könne ein Überangebot an Milchprodukten in der EU und nachgebende Preise zur Folge haben. Darunter könnte auch Gea als Hersteller von Anlagen zur Milchverarbeitung leiden. Langfristig aber dürfte Gea von einer zunehmenden Selbstversorgung der Briten mit Milchprodukten profitieren./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

