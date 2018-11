Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" belassen. In den beiden kommenden Jahren dürften die Gewinne der Börsenbetreiber Deutsche Börse und Flow Traders von einem volatileren Marktumfeld profitieren, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Konkurrent LSE gelte das nur in einem geringeren Ausmaß./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-11-21/11:29

ISIN: GB00B0SWJX34