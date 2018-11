Baden-Baden (ots) - Bereits zum siebten Mal ermöglicht Thomas Müller vor Weihnachten Einzigartiges für seine Fans: Bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal, versteigert der Fußballstar persönliche Treffen, seine getragenen Trikots sowie weitere heißbegehrte Raritäten und unvergessliche Erlebnisse. Mit der Weihnachtsauktion unterstützt er seit 2012 sein Herzensprojekt, die Nicolaidis YoungWings Stiftung für junge Trauernde in München.



Für die "Thomas Müller & friends"-Aktion konnte der Stürmer auch zahlreiche Freunde und Partner gewinnen: So stiften die Sky-Moderatoren Didi Hamann und Michael Leopold ein Meet & Greet im Rahmen der Champions League, die Allianz VIP-Tickets für Fußball- und Basketball-Bundesligaspiele und Tim Bendzko ein Wohnzimmerkonzert. Gebote auf die rund 20 Auktionen können bis zum 17. Dezember abgegeben werden: https://www.unitedcharity.de/Specials/Thomas-Mueller-friends



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



