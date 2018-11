Paris - Nach dem jüngsten Ausverkauf an Europas Börsen haben die Anleger zur Wochenmitte die Gelegenheit zum günstigeren Einkauf genutzt. Dabei stützte die Erholung der Ölpreise. Der EuroStoxx 50 kletterte am Mittwochmorgen um 0,66 Prozent auf 3136,79 Punkte.

An der freundlicheren Tendenz änderten auch widersprüchliche Berichte zur italienischen Schuldenproblematik nichts. Diese hatte am Vortag die Börsen in Europa noch stark belastet. Anders als in Medien kolportiert scheint Italiens Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini nicht zum Einlenken im italienischen Haushaltsstreit bereit.

An der Börse in Mailand ging es gleichwohl für den italienischen Leitindex FTSE MIB um rund 1 Prozent hoch. Auch andere Länderbörsen liessen die Schwächephase vorerst hinter sich: Der Pariser Cac 40 legte um 0,52 Prozent auf 4950,42 Zähler zu. Der Londoner FTSE 100 rückte um 0,77 Prozent auf 7000,71 Punkte vor.

Trotz der aktuellen Erholung erscheint vielen Marktbeobachtern die erhoffte Jahresendrally weiter unsicher. "Die grosse Frage ist nun, ob ...

