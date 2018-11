Nach einem deutlichen Kursrutsch am Dienstag stabilisiert sich heute der Ölpreis wieder. In der aktuell unsicheren Lage sind die Preise so volatil wie selten.

Zur Wochenmitte versuchten sich die Ölmärkte nach ihren Turbulenzen zu stabilisieren. Ein Barrel der US-Marke WTI kostete rund 54 Dollar. Für die Nordsee-Sorte Brent wurden 63 Dollar gezahlt. Damit ist der wichtigste Energie-Rohstoff immer noch fast 30 Prozent billiger als am letzten Top Anfang Oktober.

Bewegungen von mehreren Prozent kamen in den vergangenen Wochen häufiger vor. Am Dienstag sackten die Preise für beide Ölsorten erneut um sieben Prozent durch. Die Tagesschwankungen haben enorm zugenommen. Das spiegeln die aus Öl-Optionspreisen an den US-Terminbörsen abgeleiteten und erwarteten Wertschwankungen wider: Sie sind so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren.

Hinter dem Auf und Ab steht der Versuch der Anleger, widersprüchliche ...

