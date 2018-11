Der Strategiewechsel von NVIDIA (WKN:918422) in der selbstfahrenden Automobiltechnologie zeigt Anzeichen von Erfolg. Daher kommt die jüngste Partnerschaft des Chipherstellers in diesem Bereich überhaupt nicht überraschend. Der japanische Nutzfahrzeugriese Isuzu Motors befindet sich laut Nikkei Asian Review in der Endphase der Verhandlungen mit NVIDIA über die Entwicklung einer Lkw-spezifischen Selbstfahrtechnologie. Das ist gegenüber dem früheren Stand der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen ein Fortschritt. Isuzu war ursprünglich ein Teil der Hard- und Softwareplattform von NVIDIA, um genau wie viele andere Unternehmen Daten zu sammeln. Jetzt plant Isuzu jedoch, die von der NVIDIA-Plattform gesammelten Daten zu nutzen, um eine Lösung für den ...

