Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie nach einer Kapitalmarktveranstaltung des Konkurrenten Elkem auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese habe Hinweise auf ein wieder angespannteres Angebot-Nachfrage-Verhältnis bei Silikonen in China geliefert, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-11-21/12:07

ISIN: DE000WCH8881