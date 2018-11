Larry Fink, Chef von Blackrock, dem weltgrößten Vermögensverwalter, schreibt einen Brief an die Deutschen. Was steckt dahinter? In einem offenen Brief auf der Internetseite von Blackrock Deutschland wirbt Larry Fink in deutscher Sprache um die Gunst der Deutschen. Der Schachzug ist ungewöhnlich, da es bislang noch nicht vorgekommen ist, dass der einflussreiche Wall Street-Mogul ...

Den vollständigen Artikel lesen ...