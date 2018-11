Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen sahen wir neben einer finnischen Emission auch zwei Platzierungen aus Frankreich im Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. am Markt, so Henning Walten von der Nord LB.Vergangenen Mittwoch sei zunächst die Danske Bank aus Finnland erstmals seit drei Jahren wieder am Covered Bond-Markt aktiv gewesen. Mit einem Bond (ISIN XS1914497034/ WKN A2RUPY) im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren habe der Deal Orders in Höhe des doppelten Emissionsvolumens verzeichnen können und dementsprechend habe der finale Spread 3 Bp enger bei ms +7 Bp festgesetzt werden können. Mit 40% bzw. 29% sei der Großteil der Investoren aus Deutschland/Österreich und den Nordics gekommen. Weitere 22% des Deals seien an Investoren aus UK/Irland (13%) und den Benelux-Staaten (9%) gegangen. Stärkste Investorengruppe seien Banken gewesen, denen mehr als die Hälfte des Volumens zugeteilt worden sei (53%), gefolgt von Zentralbanken und offiziellen Institutionen sowie Asset Managern mit je 18%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...