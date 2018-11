Europäische Aktien eröffnen höher, FTSE MIB profitiert von Kommentaren der italienischen Regierung Renditedifferenz zw. Italienischen und deutschen Anleihen vor Beurteilung der EU-Kommission (Haushaltsentwurf) rückläufig Thyssenkrupp steigt aufgrund vielversprechender Aussichten für 2019

Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch gut in den Handel gestartet, obwohl gestern an der Wall Street eine weitere düstere Sitzung stattgefunden hat. Beachten Sie, dass die schlechte Stimmung auch von asiatischen Investoren abgeschwächt wurde, da die wichtigsten Aktienindizes aus China und Hongkong etwas höher schlossen. Das heutige Hauptthema betrifft jedoch Italien. Die Finanzmärkte erwarten nämlich die Beurteilung der EU-Kommission hinsichtlich des italienischen Haushaltsentwurfs für 2019. Heute Morgen erhielten wir einige positive Bemerkungen, die der Renditedifferenz zwischen den 10-jährigen Italienischen und deutschen Anleihen helfen konnten. Laut der italienischen Tageszeitung "La Stampa" signalisierte der stellvertretende italienische Premierminister Luigi Di Maio nämlich, dass das Land für mögliche Haushaltsrevisionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...