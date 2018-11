München (ots) - Die Lebensversicherungstochter der Bayerischen erhält von den Experten des "map report" ein "sehr gut" (mm-Rating) im aktuellen Klassik Rating deutscher Lebensversicherer. Die Fachleute bewerteten das Angebot der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG nach den Kriterien Bilanz, Service und Transparenz sowie Vertrag.



"Dieses überaus positive Urteil freut uns und macht uns stolz", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorsitzender des Vorstandes der Bayerischen. "Zugleich ist es für uns eine Bestätigung für unseren Weg, unser Versprechen "Versichert nach dem Reinheitsgebot" mit Leben zu füllen durch ein einfaches Bedingungswerk und klaren Konditionen bei unseren Produkten."



Seit dem Jahr 1992 veröffentlicht die Map-Report-Redaktion das Lebensversicherungsrating, welches eine Sonderform des journalistischen Kommentars ist. Es bewertet den Gesamteindruck des Unternehmens aus heutiger Sicht. Auf der Basis der genannten Kennzahlen gewinnt der Verbraucher wie auch der verantwortungsvolle Vermittler einen sehr breiten Überblick darüber, wie die teilnehmenden Gesellschaften am Markt positioniert sind und wie viel sie für die Kunden leisten.



Gleichsam führt die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG weiterhin auch die Liste mit der höchsten Nettorendite im Zeitraum von 2013 bis 2017 mit einem Durchschnittswert von 5,33 % an. Die Bayerische erwirtschaftet hier im Vergleich mit allen Lebensversicherern in Deutschland den höchsten Wert.



Zusätzlich hat sich eine Analyse des Zweitmarkt-Anbieters Policen Direkt damit beschäftigt, wie es um die Finanzstärke der jeweiligen Unternehmen bestellt ist.



Mit Hilfe eines Online-Schnell-Checks und frei zugänglichen Kennzahlen wird abgebildet, was ein Versicherer erwirtschaftet.



Die daraus ermittelte Kennzahl zur Finanzstärke für jeden Anbieter verdeutlicht, zu wie viel Prozent die Kapitalanlagen des Versicherers ausreichen, um die Garantiepflichten und die gesetzlich vorgeschriebene Zinszusatzreserve zu bedienen. Positiv ist dabei ein Wert über 100 Prozent. Liegt der Wert darunter, sind die Belastungen höher als die Kapitalerträge.



Auch hier schneidet die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG mit fast 180 Prozent mit einem guten Ergebnis ab.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 440 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



