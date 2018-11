Die Deutsche Bank hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Autobauer habe die Gewinnerwartungen für 2020 in einer Zeit angehoben, in der fast alle Konkurrenten ihre Profitziele gesenkt hätten, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er wertete dies als sehr positiv./gl/ag

Datum der Analyse: 21.11.2018

ISIN DE0007664039

AXC0133 2018-11-21/12:17