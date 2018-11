Der Kurs der PayPal-Aktie ist in den letzten 48 Stunden stark gefallen. Das Minus betrug sogar zeitweise mehr als zehn USD. Zuvor lag der Aktienkurs noch über der Wolke des Ichimoku. Jetzt hat sich dies jedoch geändert, wodurch es zu einem Short-Signal gekommen ist. Die nach unten wandernde Zukunftswolke sorgt ebenfalls für ein bärisches Signal. Außerdem könnte es in jedem Augenblick zu einem Death Cross kommen, was eine weitere Abwärtsbewegung zur Folge haben dürfte.

