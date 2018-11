Vor kurzem befand sich der Aktienkurs der Vonovia am oberen Rand der Wolke des Ichimoku, die schon seit etwa zwölf Tagen im Fallen begriffen ist und somit ein bärisches Signal aussendet. Dies wird wohl bis zum 20. Dezember so weitergehen. In der zweiten Hälfte des Dezembers könnte es aber zu einem bullischen Signal kommen. Die Standardlinie ist derzeit etwas vom Kurs und der drehenden Linie entfernt. Das letzte Signal wurde hier im letzten Monat gebildet.

Wie verläuft der Chikou aktuell?

Der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...