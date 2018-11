Aktuell weist die SAP-Aktie einen Wert von etwa 87,2 Euro auf. Es ist ein Abwärtstrend aktiv. Der Kurs liegt unter der Wolke des Ichimokku und ist somit bärisch einzuordnen. Die Wolke an sich ist ebenfalls bärisch und das überträgt sich so auch auf die Zukunftswolke. Der Kurs ist in letzter Zeit nicht an den Widerstand gestoßen. Der Kurs notiert unter der Kijun-Linie, wodurch ein weiteres Short-Signal angezeigt wurde.

Aktuelle Lage der Aktie: Wann wurde das letzte Signal gebildet?

