Die E.ON-Aktie ist in den letzten Wochen weiter angestiegen und notiert aktuell bei etwa 9,23 Euro. Der Kurs liegt über der Wolke des Ichimoku, wodurch ein bullisches Signal gebildet wurde. Die Wolke an sich ist jedoch bärisch geprägt und dieses Short-Signal zeigt sich derzeit auch in der Zukunftswolke, die aber in absehbarer Zeit wieder ins Bullische wechselt. Der Kurs liegt unter der Kijun-Linie, was ein weiteres Long-Signal mit sich bringt.

