Optimistisch ist RBI-CEO Johann Strobl. Er kaufte gleich 10.000 eigene Aktien zu 26,993. Das sind die besten Signale, die man als CEO senden kann. RBI (26,00/26,05 , 1,50% ) Weniger angetan sind Marktteilnehmer vom Agieren der Covestro. So beklagt etwa der deutsche Medienmacher und Dividendenexperte Christian Röhl folgendes: "Erst am 25. Oktober hatte Covestro den Ausblick für 2018 bestätigt. Gerade weil man dabei das "zunehmend herausfordernde Marktumfeld" angesprochen hatte, dachte ich - wow, die sind in der Spur. Pustekuchen. Heute, also nicht einmal vier Wochen später, kam die 180 Grad-Wende. Operatives Ergebnis und Free Cash Flow werden nicht wie zuvor erwartet steigen, sondern unter dem Vorjahreswert liegen. Schuld daran sind die ...

