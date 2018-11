Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Continental wird kurzfristig keine Entscheidung über den Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos treffen. "Wir brauchen einen Technologiesprung, damit die Elektromobilität ein Erfolg wird", sagte CEO Elmar Degenhart am Dienstagabend mit Blick auf die Festkörperzelle. Final will der Autozulieferer über den möglichen Einstieg in die Zellfertigung nicht vor Ende 2020 entscheiden.

Conti hat bereits mehrfach angekündigt, nicht in die Zellfertigung auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie einsteigen zu wollen, die in den kommenden Jahren beim Hochlauf der Elektromobilität eingesetzt wird. Stattdessen setzt der DAX-Konzern auf Festkörper-Batterien, die als sicherer, leistungsfähiger und leichter gelten. Deren Marktreife wird allerdings erst in einigen Jahren erwartet. Sollte sich Conti für den Einstieg in den Markt entscheiden, wäre dies zudem nur mit einem Partner in der Entwicklung möglich, ergänzte Degenhart während einer Veranstaltung in Frankfurt.

Timing extrem wichtig

Die zunehmend intensiver geführte Diskussion um den mit staatlichen Mitteln geförderten Aufbau einer Zellproduktion in Europa verfolgt der Hannoveraner Konzern aus der Distanz. Auf Conti habe die Debatte keinen großen Einfluss. "Unsere Entscheidung machen wir nicht abhängig von Fördergeldern", so der CEO. Bei solchen strategischen Entscheidungen sei das Timing extrem wichtig. "Wer zu früh zu viel investiert, wird Milliarden verbrennen", warnte Degenhart. "Wenn sie aber den richtigen Zeitpunkt verpassen, werden sie den Markt verlieren."

Angesichts des Wandels zur Elektromobilität dürfte der Bedarf an Zellen zwar groß sein. Im Jahr 2025 seien weltweit geschätzt 23 Gigafabriken notwendig, rechnete der Manager vor. Dafür würden Investitionen von rund 80 Milliarden US-Dollar benötigt. "Wenn Conti bis 2030 knapp 10 Milliarden für drei Gigafabriken investiert und die in den Sand setzt, haben wir ein Problem", so Degenhart.

Chinesen investieren strategisch

Wegen eines zu hohen Risikos hatte bereits der Stuttgarter Rivale Bosch seine Pläne für einen möglich Einstieg in die Zellfertigung - sowohl für die Lithium-Ionen-Technologie als auch die Festkörperzelle - zu den Akten gelegt. Bosch hatte die Kosten für eine Zellfertigung bis 2030 mit rund 20 Milliarden Euro beziffert.

Derzeit dominieren asiatische Unternehmen, wie LG Chem, Samsung, CATL oder SKI, die Großserienproduktion von Batteriezellen auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie. Gestützt mit staatlichen Geldern haben die Unternehmen ihre Expertise in der Zellforschung über viele Jahre ausgebaut. "Die Chinesen sehen in der Elektromobilität die Chance, mit den Europäern und Amerikanern gleichzuziehen", erklärte Degenhart die Entwicklung. Das würden sie bei der Verbrennertechnologie in Jahrzehnten nicht schaffen, weil der Vorsprung zu groß sei. "Deshalb investieren sie strategisch".

Für die Continental AG sei die Zellproduktion aber nicht entscheidend, um weiterhin wachsen zu können. "Der Elektroantrieb ist für uns auch ohne die Zelle eine Wachstumschance", stellte Degenhart in Aussicht.

