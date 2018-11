Batterien, Elektroautos, intelligente Laststeuerung und eine Kopplung zu nordischen Wasserkraftressourcen sind Grundlage für ein bezahlbares erneuerbares Energiesystem in Deutschland und Großbritannien. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Bloomberg NEF, Statkraft und Eaton.Wie eine bezahlbare Stromversorgung mit einem Anteil von mindestens 80 Prozent erneuerbaren Energien in Deutschland und Großbritannien bis 2040 erreicht werden könnte, zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Studie "Flexibility Solutions for High Renewable Energy Systems". Darin haben Bloomberg New Energy Finance (NEF), Statkraft ...

