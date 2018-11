US-Präsident Trump hat im Streit um die von ihm verschärften Asylregeln eine juristische Niederlage erlitten. Nun will er das Oberste Gericht anrufen.

US-Präsident Donald Trump will im Streit um die von einem Bundesgericht gestoppte Verschärfung der Asylregeln an der Südgrenze zu Mexiko vor den Supreme Court ziehen. "Wir werden diesen Fall vor dem Supreme Court der Vereinigten Staaten gewinnen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) in Washington. Zugleich schien Trump Bundesrichter Jon Tigar Parteilichkeit zu unterstellen. Tigar hatte die von Trump angeordnete Verschärfung der Asylregeln am Montagabend in San Francisco per einstweiliger Verfügung vorerst gestoppt.

Trump verwies darauf, dass sein Amtsvorgänger Barack Obama Tigar eingesetzt habe. "Das war ein Obama-Richter." Der Präsident übte zugleich heftige Kritik am Gerichtsbezirk, zu dem Tigar gehört. "Bei jeder Klage, die im Neunten Gerichtsbezirk eingereicht wird, werden wir geschlagen", sagte Trump. "Das wird so nicht weiter geschehen." Er fügte hinzu: "Der Neunte Gerichtsbezirk ist wirklich etwas, das wir uns anschauen müssen. Es ist eine Schande."

Die einstweilige Verfügung Tigars bleibt mindestens bis zu einer Anhörung am 19. Dezember in Kraft. Damit können vorerst auch solche Menschen wieder Asyl in den USA beantragen, die die Grenze illegal überschritten ...

