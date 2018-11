Holzwickede (ots) - Alle Reiselustigen aufgepasst, kurz hinsetzen und durchatmen: Die Reiseplattform Urlaubsguru sucht bundesweit für 2019 eine/n Praktikantin/en, die/der bis zu sechs Monate die Welt bereist und hauptberuflich Urlaub macht. Alle Reisen werden von Urlaubsguru bezahlt, ob Malediven, Mallorca oder Dubai. Und das Beste: Der Urlaubstester wird für dieses Traumpraktikum auch noch bezahlt! Der Haken? Es gibt keinen!



Drei Jahre nach dem ersten "Praktikum deines Lebens" geht das legendäre Jobangebot in die zweite Runde: Die UNIQ GmbH, die hinter Urlaubsguru steht, sucht erneut reiselustige Menschen als Vollzeit-Urlauber, die Angebote auf Herz und Niere prüfen. "Unser Praktikant kann ein halbes Jahr lang durch die Welt jetten und dabei Hotels, Fluggesellschaften und Pauschalreisen, die Urlaubsguru empfiehlt, unter die Lupe nehmen und seine Erfahrungen mit der Community teilen. Wo gibt es die schönsten Städte oder Nationalparks, die tollsten Cafés, die angesagtesten Sehenswürdigkeiten?", erläutern die Firmengründer Daniel Krahn und Daniel Marx.



Selbstverständlich wird das Praktikum auch entlohnt - mit 1.800 Euro pro Monat. Darüber hinaus stehen pro Monat 2,5 Urlaubstage zur Verfügung - sozusagen Urlaub vom Urlaub. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2019. "Einzige Voraussetzung neben der Volljährigkeit ist der Spaß am Reisen", erklären Krahn und Marx.



Die 100 besten und kreativsten Kandidaten werden im Februar 2019 zu einem Casting ins Ruhrgebiet eingeladen - und die Community kürt unter den verbliebenen Top 3 dann den Sieger. Zwischen April und Mai heißt es bereits "Koffer packen!".



Mit der Erstauflage "Das Praktikum deines Lebens" konnte Urlaubsguru 2015 einen großen Erfolg verbuchen: Über 5.000 Bewerbungen, 100 Kandidaten beim Casting und eine glückliche Gewinnerin, die während ihres Praktikums 44 Ziele bereisen durfte - von Thailand, New York bis hin zu Los Angeles.



Über Urlaubsguru



Daniel Krahn und Daniel Marx gründeten im Sommer 2012 Urlaubsguru.de - heute gehört die Plattform mit 6,8 Millionen Facebook-Fans und monatlich über 22 Millionen Seitenaufrufen zu den erfolgreichsten Reise-Webseiten in Deutschland.



