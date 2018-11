Bis Mitte 2019 will die Regierung die Strukturreformfür die künftige Bankenaufsicht rechtlich verankert haben. Bis Ende2019 ist dann die Umsetzung der organisatorischen Änderungen in FMA,Notenbank und Finanzministerium angesetzt. Damit sollen mit 1.Jänner 2020 die bisher in der Bankenaufsicht tätigenNotenbank-Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...