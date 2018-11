München (ots) -



LinkedIn veröffentlicht heute die Liste der 25 Top Voices für das Jahr 2018. Das sind die Mitglieder im deutschsprachigen Raum, die auf LinkedIn regelmäßig mit Expertenbeiträgen glänzen, die Diskussionen starten und zum Austausch anregen. Unter den Top Voices sind Gründerinnen, Ökonomen, Automobilexperten, Managerinnen, CEOs, Rechtsanwältinnen, Politikwissenschaftlerinnen und Berater. Auf LinkedIn halten sich die mehr als zwölf Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz über neue Branchen-Trends, Technologien oder Nachrichtenthemen auf dem Laufenden.



Neben der Liste der 25 Top-Mitglieder hat das Redaktionsteam von LinkedIn zudem die Liste der zehn Top-Influencer veröffentlicht. Darunter befinden sich etwa die Douglas-Chefin Tina Müller, Ex-Fußballnationalspieler Philipp Lahm oder Telekom-CEO Tim Höttges. LinkedIn Influencer sind eine handverlesene Gruppe von Führungspersönlichkeiten und Vordenkern, die in Form von Artikeln, Posts und Videos regelmäßig ihre Meinungen und Erkenntnisse auf LinkedIn teilen und fruchtbare Diskussionen anregen



"Die von uns ausgezeichneten 25 Mitglieder und zehn Influencer haben dieses Jahr LinkedIn mit ihren wertvollen Beiträgen ganz besonders geprägt. Es ist das zweite Mal, dass wir die Liste der Top Voices auch im deutschsprachigen Raum veröffentlichen", so Sara Weber, Leitende Redakteurin bei LinkedIn. "Weltweit werden auf LinkedIn fast 1.000 Beiträge pro Minute geteilt. Einige davon schaffen es, besonders gute Debatten anzustoßen. Bei LinkedIn hat jede und jeder eine Stimme - man muss kein CEO sein, um etwas Spannendes zu sagen zu haben."



Bei den 25 Top Voices 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt es sich um folgende Mitglieder (alphabetische Reihenfolge - Methodik siehe unten):



Hannes Ametsreiter - CEO Vodafone Deutschland - NEU



Stefan Bielmeier - Chefvolkswirt DZ Bank - NEU



Guido Bosbach - Management- und HR-Berater ZUKUNFTheute, gr8future-THINKTANK



Stefan Bratzel - Professor, Gründer und Direktor Center of Automotive Management(CAM)- NEU



Conny Dethloff - Division Manager BI Product- und Data Management Otto - NEU



Heinz-Roger Dohms - Journalist Finanz-Szene.de - NEU



Stefan Fritz - Senior Vice President Software-Group Cancom - NEU



Ingrid Gerstbach - Unternehmensberaterin Gerstbach Design Thinking



Ulrike Guérot - Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung / Gründerin Donau-Universität Krems / European Democracy Lab - NEU



Robert Halver - Leiter Kapitalmarktanalyse Baader Bank



Anna Kaiser - Gründerin & Geschäftsführerin Tandemploy - NEU



Sabine Kluge - Geschäftsführende Gesellschafterin Kluge Consulting



Patrizia Laeri - Wirtschaftsjournalistin SRF, Ringier - NEU



Oliver Marquardt - Manager und Coach für kleine und mittlere Unternehmen, Oliver Marquardt - NEU



Frank Riemensperger - Vorsitzender der Geschäftsführung Accenture DACH - NEU



Filiz Scarcella - Leadership-Coach, Selbstständig - NEU



Sabine Scheunert - Vice President Digital & IT Sales/Marketing, Mercedes-Benz Cars - NEU



Holger Schmidt - Digital Economist & Speaker, Netzoekonom.de



Anne M. Schüller - Keynote-Speakerin, Management Consulting



Jessica Schwarzer,Journalistin, Moderatorin und Buchautorin - NEU



Christian Spanik - Autor und Journalist netproducer - NEU



Dorothee Töreki - Direktorin Digitalisierung Boysen Group - NEU



Günther Wagner - Business Coach, Selbstständig



Birgitta Wallmann - Rechtsanwältin AdVoConsults



Céline Flores Willers - Studentin / Werksstudentin Hochschule der Medien / EY - NEU



Bei den zehn Top Influencern 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz handelt es sich um folgende Personen (gerankt - Methodik siehe unten):



1 Tim Höttges - Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom 2 Dieter Zetsche - Vorstandsvorsitzender Daimler 3 Tina Müller - CEO Douglas Group 4 Miriam Meckel - Herausgeberin WirtschaftsWoche 5 Stefan Oschmann - Vorsitzender der Geschäftsleitung Merck 6 Janina Kugel - Vorstand und Arbeitsdirektorin / CHRO Siemens 7 Philipp Lahm - Unternehmer (Sixtus, Schneekoppe) und Ex-Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft Philipp-Lahm-Stiftung 8 Andreas Winiarski - Partner Earlybird Venture Capital 9 Verena Pausder - Gründerin und Geschäftsführerin Fox & Sheep / HABA Digitalwerkstätten 10 Max Wittrock - Mitgründer mymuesli



Methodik



Um die Liste der Top Voices zu erstellen, haben Redakteure und Datenanalysten von LinkedIn eine Kombination aus Daten und redaktionellen Kriterien verwendet. Berücksichtigt wurde, wie relevant die Inhalte der Influencer für Personen aus ihrer Branche sind, welche Arten von Konversationen - gemessen unter anderem an Kommentaren und Shares - durch die Inhalte ausgelöst wurden, wie erfolgreich die Top Voices ihre jeweiligen Zielgruppen erreichen. Sie legten ebenfalls Wert darauf, in der Mischung aus Themen und Stimmen die Vielfalt der Arbeitswelt darzustellen. Alle Aktivitäten wurden über einen Zeitraum von zwölf Monaten zwischen Mitte September 2017 und Mitte September 2018 gemessen. Wie bei jeder LinkedIn Liste wurden Mitarbeiter von Microsoft und LinkedIn nicht berücksichtigt.



Über LinkedIn



LinkedIn vernetzt weltweit Fach- und Führungskräfte und hilft ihnen dabei, produktiver und erfolgreicher zu sein. Zudem verbessert das Karrierenetzwerk nachhaltig die Rahmenbedingungen für Personalsuche, Marketing und Vertrieb. LinkedIns Vision ist der Economic Graph, ein globales Netzwerk von qualifizierten Fachkräften, das jedem Mitglied neue Karrierechancen eröffnen kann. LinkedIn hat insgesamt mehr als 590 Millionen Mitglieder. In der Region Deutschland, Österreich und Schweiz erreicht LinkedIn mehr als 12 Millionen Mitglieder. 29 der 30 deutschen DAX-Unternehmen setzen auf LinkedIn Produkte.



