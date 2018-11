Beim möglichen Einstieg in die Batteriezellfertigung ist Continental vorsichtig. Bei der Frage nach eigenen Fabriken setzt der Konzern vor allem auf Partnerschaften.

Der Autozulieferer Continental ist beim möglichen Einstieg in die Batteriezellfertigung für Elektroautos weiter vorsichtig. "Wir müssen uns sicher sein, dass wir mit solchen Investitionen in der Lage sind, eine attraktive Rendite darstellen zu können", sagte Conti-Chef Elmar Degenhart am Dienstagabend vor Journalisten in Frankfurt.

Laut Degenhardt braucht es für die derzeit absehbar nötige Fertigungskapazität bis 2025 weltweit Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...