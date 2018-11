Hannover (www.anleihencheck.de) - Das spanische ICO (ISIN XS1915152000) kam in der vergangenen Woche an den Markt und emittierte EUR 500 Mio. zu ms +46 Bp, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Das Orderbuch habe bei über EUR 925 Mio. gelegen und lasse auf ein attraktives Pricing schließen. Auch die BNG (ISIN XS1914934606/ WKN A2RUP2) sei am Markt gewesen und habe EUR 750 Mio. zu ms -3 Bp begeben. Die NIP habe bei fairen rund 7 Bp gelegen. Gestern sei die Anleihe (ISIN DE000A2AAWG5/ WKN A2AAWG) des Landes Brandenburg gepreist worden. Die Laufzeit betrage 20y, das Pricing habe bei ms +4 Bp fair bei einer NIP von gut 8 Bp gelegen. ...

